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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 20 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة أسطول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 10:15 مساءً - العربية نت _ قال وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم الإثنين، إن الوزارة ستدبر تمويلاً بقيمة 20 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجديدة لصالح الناقل الوطني شركة مصر للطيران لشراء طائرات جديدة.
جاء ذلك ردا من معيط على سؤال طرحته النائبة نورا علي رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين بشأن الحاجة لتجديد أسطول مصر للطيران.
وقال الوزير خلال الجلسة أيضا إن الوزارة ملتزمة بدعم صندوق تنمية السياحة، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
كانت النائبة نورا علي طالبت الوزارة بمخصصات إضافية لهيئة تنشيط السياحة للعمل على جذب السياح إلى البلاد.
وتمثل السياحة أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي لمصر.
كانت مصر للطيران أعلنت في نوفمبر الماضي توقيع صفقة لشراء عشر طائرات من طراز إيه 350-900 مع إيرباص من المتوقع تسليم أولها في عام 2025.
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