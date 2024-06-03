مال وأعمال

وزير المالية: 20 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة أسطول…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 20 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة أسطول… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 10:15 مساءً - العربية نت _ قال وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم الإثنين، إن الوزارة ستدبر تمويلاً بقيمة 20 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجديدة لصالح الناقل الوطني شركة مصر للطيران لشراء طائرات جديدة.

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جاء ذلك ردا من معيط على سؤال طرحته النائبة نورا علي رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين بشأن الحاجة لتجديد أسطول مصر للطيران.

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وقال الوزير خلال الجلسة أيضا إن الوزارة ملتزمة بدعم صندوق تنمية السياحة، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.

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كانت النائبة نورا علي طالبت الوزارة بمخصصات إضافية لهيئة تنشيط السياحة للعمل على جذب السياح إلى البلاد.

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وتمثل السياحة أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي لمصر.

كانت مصر للطيران أعلنت في نوفمبر الماضي توقيع صفقة لشراء عشر طائرات من طراز إيه 350-900 مع إيرباص من المتوقع تسليم أولها في عام 2025.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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