تخفيض 20% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف في قنا…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 10:15 مساءً - دوت الخليج – وافق المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض بنسبة 20% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف بكل من محافظات: قنا، والأقصر، وأسوان، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2024.

وأوضح المجلس، في بيان عقب اجتماعه برئاسة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن القرار يأتي في إطار جهود زيادة أعداد الزائرين لهذه المواقع والمتاحف ودفع مزيد من معدلات الحركة السياحية الوافدة لها، مع الالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن.

وتوقع الأعلى للآثار انخفاض اعتماده على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى صفر تقريبًا خلال العام المالي الجاري، على الرغم من زيادة الإنفاق الاستثماري للمجلس، والموجّه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظا عليها، بنسبة 29%.

وأوضح البيان أن الإنفاق الاستثماري للعام المالي الماضي 2022/2023 بلغ مليار و90 مليون جنيه، في العام المالي الحالي 2023/2024 وصل إلى مليار و400 مليون جنيه.

ووافق المجلس كذلك على تحديد آلية للتعامل مع شركات السياحة التي يثبت مخالفتها بتداول التذاكر المجمعة والمشتراة من مكتب حجز وبيع التذاكر المجمعة (التي تمنح نسبة خصم 5% عند شرائها)، مع شركات أخرى أو أفراد غير تابعين للشركة.

كما وافق المجلس على تعديل الأجور اليومية للعمالة المؤقتة بالمجلس للمتعاقدين على الباب السادس وبند أجر نظير عمل (السراكي) وعددهم 305 عمال، لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعديل الشكل التعاقدي لهم، وإجراءات تثبيتهم على درجات مالية دائمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أسوة بباقي زملائهم اللذين تم الانتهاء من إجراءات تثبيتهم.