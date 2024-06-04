مال وأعمال

وزير الصناعة: 16.9% زيادة في حجم التبادل التجاري مع المجر 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصناعة: 16.9% زيادة في حجم التبادل التجاري مع المجر  من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمجر زادت خلال عام 2023 بنسبة 16.9%، لتبلغ 379 مليون دولار مقابل 324 مليون دولار عام 2022.

predco_adv_2021

وأشار سمير، في بيان عقب لقائه وزير الاقتصاد الوطني المجري، إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل: البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية والخضر والفاكهة والأجهزة الإلكترونية والسيراميك والمطاط والاسمدة والسيارات والوقود المعدني.

E-Bank

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن قيمة الاستثمارات المجرية في مصر تبلغ نحو 43 مليون دولار في 74 مشروعًا بمجالات السياحة والصناعة والخدمات والزارعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

CAISEC

ولفت إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية المجرية الكبيرة في عدد من المجالات التي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية لتوطين عدد من الصناعات للوفاء باحتياجات السوق المصرية، والتصدير للأسواق الخارجية.

HapiSalonWhite

وأوضح سمير أن اللقاء تناول أيضا تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية وصناعة وسائل النقل الجماعي إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات المجرية في السوق المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

BonatMisr

وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية للصناعة ترتكز على تنمية وتطوير الصناعات الخضراء ومراعاة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وتوطين الصناعة والاستفادة من الثروات التعدينية بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بالاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أكد مارتون ناجي، وزير الاقتصاد الوطني المجري، حرص بلاده على مد جسور التعاون الاقتصادي المشترك بين بودابست والقاهرة باعتبار مصر دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشار إلى أنه يزور القاهرة على رأس وفد يضم عددًا من المسؤولين الحكوميين وممثلي شركات ومؤسسات أكاديمية لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المجر ومصر.

وأضاف ناجي أن هناك علاقات متميزة تربط حكومتي وشعبي البلدين، التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة بما يصب في مصلحة الاقتصادين المجري والمصري على حد سواء.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصناعة: 16.9% زيادة في حجم التبادل التجاري مع المجر  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا