الحكومة: عروض من مستثمرين مصريين وأجانب لاستغلال أصول مربع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نقل نحو 20 أصلا من الأصول العقارية إلى صندوق مصر السيادي، منها 12 مقرا من مقار الوزارات في منطقة وسط البلد، إلى جانب مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، ومقر وزارة الخارجية.

وأشارت السعيد، خلال لقاء عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بمربع الوزارات، وأن الصندوق السيادي تلقى عددا من العروض من جانب المستثمرين المصريين والأجانب لاستغلال تلك الأصول.

ونوهت كذلك بتوجيه الوزارات بضرورة إخلاء مقار الوزارات والمباني، حتى يستطيع الصندوق إعمال شؤونه في استغلال المباني وتقييمها.

كما أشارت إلى أنه جارٍ العمل لتحويل مبنى مجمع التحرير إلى فندق بمواصفات عالمية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية ديسمبر 2025.

وأشارت السعيد إلى الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق 3 نجوم، إلى جانب عددٍ من المكاتب الإدارية، مشيرة إلى التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع القادمة.