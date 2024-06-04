التصديري للصناعات الكيماوية يعرض على الحكومة 3 مطالب لزيادة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، أهمية العمل على سرعة رد الأعباء التصديرية، بالنظر لدورها في نمو حجم الصادرات.

وفي لقاء عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الكيماوية، استعرض أبو المكارم عددا من المطالب، ومنها: إسراع وزارة المالية برد ضريبة القيمة المضافة، والعمل على تعميم مساندة شحن البضائع لإفريقيا لتكون سارية عند الشحن لباقي دول العالم.

ونوه أبو المكارم بأنه جارٍ العمل على تأهيل 100 مصدِّر شاب، سنهم لا تزيد على 30 سنة، لافتا إلى تدريبهم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وغيره من المراكز التدريبية، ليستطيع هؤلاء الشباب فتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن هناك أسواقا تصديرية “لم نكن نطرقها بجدية، وكان هناك اعتماد على الأسواق القديمة؛ لذلك فإنه خلال الفترة المقبلة سيجري التوسع في طرق أبواب المزيد من الأسواق الجديدة”.

وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من الغرف التجارية في عدة دول مجاورة، مضيفًا: “ونستهدف زيادة تصديرية في العام المقبل عن هذا العام”.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، المهندس شريف الجبلي، وجود إمكانات واسعة في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، مطالبًا بتقليل تصدير الفوسفات الخام، وأن تكون هناك قيمة مضافة على هذه المادة الخام، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة أيضًا في صناعة الزجاج.

وأضاف الجبلي أن هناك “خامات متعددة تزخر بها بلادنا، من الممكن استغلالها لإقامة الكثير من الصناعات، وهو ما يسهم في زيادة معدلات التصدير من منتجات هذه الصناعات”، مستعرضًا الأسواق التصديرية التي يجري العمل عليها، والمستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وبدوره، أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي تحرص الحكومة على عقدها مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة وكذا الغرف الصناعية؛ للتعرف عن قرب على آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بزيادة معدل الصادرات المصرية من مختلف القطاعات؛ تحقيقًا لمستهدفات الدولة في زيادة الصادرات بنسبة 15% سنويًا.