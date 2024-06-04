مال وأعمال

شركة كرافت هاينز تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مصر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة كرافت هاينز تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مصر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – قال وليام بهرنز، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون العلاقات الحكومية بشركة كرافت هاينز، إنها تعكف على زيادة حجم استثماراتها في مصر.

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وأضاف بهرنز، خلال لقائه وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن الشركة تسعى للاستفادة من الإمكانات المتاحة في مصر، من حيث العمالة المدربة الماهرة، والموقع الاستراتيجي، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية عديدة، وإمكانية الاستفادة من السوق المصرية محورا لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الإقليمية.

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ولفت إلى أن كرافت هاينز “أكبر شركة أمريكية في مجال الصناعات الغذائية، ورابع أكبر شركة على مستوي العالم في مجال الصناعات الغذائية”.

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وبدوره، قال وزير التجارة والصناعة إن الشركة تعمل بالسوق المصرية منذ أكثر من 33 عاما برأسمال 7 مليارات جنيه، وأن مصنعها بالسوق المصرية يعد الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويصدر منه إلى دول الخليج العربي وقارتي إفريقيا وأوروبا.

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وأضاف سمير أن الشركة أجرت توسعات على مصنعها فى مصر استهدفت رفع السعة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة باستثمارات مباشرة جاوزت 50 مليون دولار، مشيرًا الى أن الشركة تدعم مشروعات الزراعة المستدامة في مصر.

وحث الوزير وفد الشركة على دراسة إمكانات تصنيع منتجات جديدة في مصر مثل منتجات الألبان والاستفادة من السوق الاستهلاكية الكبيرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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