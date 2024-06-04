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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قمة «مصر للأفضل» تمنح هيئة الاستثمار جائزة الإنجاز المؤسسي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 01:11 مساءً - كرمت الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل، حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، كأحد القادة المصريين الذين حققوا نجاحات استثنائية، بعد أن استطاعت الهيئة تحقيق تقدم ملحوظ في دعم وتشجيع الاستثمار المستدام، وخلق بيئة محفزة للابتكار.
وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري، بتسليم هيبة، جائزة الإنجاز المؤسسي، خلال فعاليات القمة التي انطلقت تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات».
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