نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تشكل لجنة مشتركة مع اتحاد المستثمرين لمناقشة المشاكل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 08:12 مساءً - قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لمناقشة جميع المشاكل وأيضا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين.

أضافت أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس المصلحة فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة، ويتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها.

وأشارت إلى أن وزارة المالية والمصلحة تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للإستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها .

وشددت عبد العال على المضي قدما في مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، لافتة أن المصلحة نجحت بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى.

وأكدت حرص المصلحة على الحفاظ على المستثمر ، مشيرة أن أسعار الضرائب في مصر ليست مبالغ فيها ولكن تعتبر في المتوسط الطبيعي كسعر ضريبة .

ونوهت أن من أهم الإنجازات هو تطوير مصلحة الضرائب تطوير شامل وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، مؤكدة أن المستثمر ليس دافع للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر، قائلة أنتم شركاء نجاح المصلحة، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية وذلك للتعرف على المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون والعمل على دراستها وحلها أول بأول.

وأكد أن المصلحة تمد يد العون ولا تتدخر جهدا لحل هذه المشكلات بشكل فوري لدعم الاستثمار والتيسير عليه، موضحا أن ما حدث من تطوير وميكنة للمصلحة كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل على المستثمرين بدءا من تيسير تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

أضاف أن دمج المناطق والمأموريات الضريبية سيسهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين من خلال المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب لديها خطة لاستكمال دمج المناطق والماموريات التابعة لها ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وذلك بنهاية عام 2026.

وأشار السيد صقر إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من دمج 4 مناطق ضريبية متضمنة 41 مأمورية، بالاضافة إلى المراكز الضريبية المدمجة، ونستهدف بنهاية هذا العام الانتهاء من دمج مناطق القاهرة أول والجيزة أول وثان.

وقال أن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمصلحة قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الآخرى.

ومن جانبه وجه الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، الشكر لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب على الاستجابة لعقد هذا اللقاءات لاستعراض ما يواجه المستثمرون من مشكلات وللعمل على حلها في أسرع وقت، قائلا أن هذه المرحلة تحتاج منا إلى تضافر الجهود وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على أقدامنا وندعم المستثمرين بمصر، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة في المرحلة المقبلة وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة، ومدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، وخضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون ( 152) لسنة 2020، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي وغيرها من الموضوعات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين، وسعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها علي مدير المكتب الإعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الإلكتروني، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب.