نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكهرباء والبترول: زيادة فترة تحفيف الأحمال ساعة إضافية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وأوضحت الوزارتان، في بيان صحفي، أن القرار نتيجة بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكهرباء والبترول: زيادة فترة تحفيف الأحمال ساعة إضافية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.