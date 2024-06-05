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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الصناعات الجلدية تنمو 46.8% في أبريل إلى 21.3 مليون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2024 11:08 صباحاً - شريف ناصر – نمت صادرات الصناعات الجلدية بنسبة 46.8% في أبريل إلى 21.3 مليون دولار، مقابل 14.5 مليون دولار في أبريل 2023.
وسجلت صادرات قطاعات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية إلى الدول الإفريقية وحدها 17.3 مليون دولار في أبريل، مقارنة مع 1.6 مليون دولار خلال أبريل 2023، بنسبة نمو 981.25%، بحسب أحدث بيانات صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الجلدية.
وأظهرت البيانات تسجيل صادرات دباغة الجلود 60.8 مليون دولار في عام 2023 مقابل 81.5 مليون دولار في 2022.
كما بلغت صادرات المصنوعات والملابس الجاهزة 7.6 مليون دولار مقارنة مع 2.5 مليون دولار بعام 2022.
وحققت صادرات قطاع الأحذية 46.4 مليون دولار مقارنة مع 7.6 مليون دولار بنهاية عام 2022.
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