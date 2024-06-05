نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تطالب الممولين بإصدار الإيصالات الإلكترونية اعتبارا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2024 03:14 مساءً - طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة (الخامسة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 15 يوليو 2024.

وشددت رئيس المصلحة في بيان اليوم، على ضرورة إلتزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب المصلحة واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأكدت عبد العال على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بالالتزام بالإصدار حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشارت إلى ضرورة إلتزام الممولين والمكلفين بالقرار رقم ( 232) لسنة 2024 بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج فاتورتك..حمايتك وجايزتك وذلك إعتباراً من 15 يوليو 2024.

وأضافت رشا عبد العال أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابط على الموقع الإلكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بالمنظومة من خلال الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الإيصال الإلكتروني متابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية، والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين من خلال الدخول على بورتال مصلحة الضرائب ثم دليلك للتعامل مع المنظومة.

كما يمكن ارسال الاستفسارات الفنية على الايميل [email protected].

جدير بالذكر، أن مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.