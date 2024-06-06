مال وأعمال

السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في يوليو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يونيو 2024 02:08 مساءً - – حددت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لآسيا بعلاوة 2.40 دولار فوق متوسط ​​عمان/دبي لشهر يوليو.

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ينطوي ذلك على خفض 50 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي لشهر يونيو، وهو أول خفض في 5 أشهر ويتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.

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وتقلص سعر البيع الرسمي لخامات أخرى تباع إلى عملاء آسيويين بما يتراوح بين 40 و60 سنتا.

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وحددت شركة أرامكو عملاق النفط أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند علاوة 3.10 دولار فوق خام برنت في بوصة إنتركونتننتال، وهو ارتفاع بدولار للبرميل عن يونيو/حزيران.

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ورفعت سعر البيع الرسمي إلى شمال غرب أوروبا والبحر المتوسط دولار للبرميل على جميع الدرجات.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في يوليو/تموز عند علاوة 4.75 دولار فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت دون تغيير عن يونيو/حزيران.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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