وزير التموين: تراجع جديد مرتقب في أسعار السلع الغذائية

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع الغذائية ستشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع استمرار التعاقدات التي تبرمها الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح الوزير في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن وزارة التموين تستهدف تعزيز تواجد منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنافذ القطاع الخاص.

ولفت فاروق، إلى أن البداية ستكون بمنتجات شركة قها وإدفينا من المعلبات وصلصة طعام وما شابه، بالإضافة إلى المياه المعدنية «نقاء» والتي يتم إنتاجها من خلال شركة طنطا للزيوت والمنظمات والمياه الطبيعية.

ونوه فاروق، إلى أنه سيتم طرح منتجات قها وإدفينا بمنافذ القطاع الخاص، وكذلك باقي المنتجات المستهدف طرحها من سكر وزيوت ومسلى وأرز ودقيق ومنظفات شخصية ومنزلية وعصائر، بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية.

كانت أسعار بعض السلع الأساسية الحرة قد شهدت تراجعًا بنسب تراوحت بين 5 و39% في منافذ المجمعات الاستهلاكية، متأثرة باستقرار الأسعار العالمية خلال شهر يونيو الماضي، بحسب تصريحات نشرتها بوابة دوت الخليج للعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية عادل رشيدي الأربعاء الماضي.

في سياق آخر قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتقليص مدة استخراج البطاقات التموينية من بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي لأقل من 15 يوم عمل.