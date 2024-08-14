بمشاركة هيئات رقابية.. مدبولي: توجيه رئاسي بالتحقيق في أوجه…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:17 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا فوريًا لمجلس الوزراء فيما يخص دورة الألعاب الأوليمبية، بضرورة التعرف على أوجه القصور؛ لتلافيها في المرات القادمة، ولكي تحصل مصر على نتائج أفضل مما تحقق بالفعل.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن هناك توجيهًا إلى وزير الشباب والرياضة بإعداد تقرير شامل في هذا الشأن، وهناك عدة هيئات رقابية تشارك أيضا في هذا الأمر، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية؛ من أجل الكشف عن أي جوانب قصور من أي مسئول، لمحاسبته، معتبرا أن هذه رسالة طمأنة للمصريين.

ونوّه رئيس الوزراء بأن الإعداد لهذه المسابقات الأوليمبية يتطلب جهدًا كبيرًا وشاقًا على مدار سنوات عديدة، مشيرا إلى أنه تابع تطلعات الشعب المصري في الحصول على عددٍ أكبر من الميداليات، حيث كان هناك تصور قبل بدء هذه الدورة بأن تحصد مصر ما بين 6 – 8 ميداليات، إلا أن هناك عددا من الأبطال لم ينجحوا في الحصول على هذه الميداليات، وكان هناك تساؤل في الشارع المصري حول ذلك الأمر.

وأشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء توجه خلال اجتماعه اليوم بخالص التهنئة والشكر لأبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفخر بها جميعًا، وهم: أحمد الجندي، وسارة سمير، ومحمد السيد، حيث حازوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.