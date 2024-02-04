الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 01:29 مساءً - إستمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من إستهداف وضبط مالك مكتب مقاولات مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية بمزرعة ماشية مستأجرة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 500 جرام لمخدر الحشيش، ومعدات التصنيع.

وبمواجهته إعترف بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.