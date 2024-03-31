اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 30 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 05:26 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات و تأسيس الشركات .

وقدرت الأموال التي قام المذكور بغسلها بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.