وسائل إعلام إسرائيلية: الصواريخ الإيرانية البالستية تحلق فوق البصرة العراقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 12:40 صباحاً - حلقت الصواريخ الإيرانية البالستية تحلق فوق محافظة البصرة العراقية حيث أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية، وأفاد مصدر عسكرى إسرائيلى قائلا: "الجيش" الإسرائيلي رفع تقديراته لوصول المسيرات الإيرانية.. ستقترب أولى الطائرات بدون طيار من "إسرائيل" قبل ساعة من الموعد المتوقع، في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلى

وقال مصدر مصرى رفيع المستوى، إن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة وتحقيق السلام.

وأعلن المصدر أن هناك خلية أزمة من كافة الأجهزة و المؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة و ترفع تقاريرها للرئيس السيسي على مدار الساعة، موضحا أن الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.