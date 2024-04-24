نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالعياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء بمركز العياط مشددا بتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول والمرور الميداني المستمر علي مدار اليوم لرصد أي مخالفة في مهدها وإزالتها فورا.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء والموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك لمتابعة نسب التنفيذ ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروعات الصرف الصحي بقري طهما وكفر قاسم والمقطافية

مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وأختتم الشهابي جولته الميدانية بمركز العياط، بتفقد أعمال تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي وأعمال أحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع مدينة العياط.

كما وجه النائب بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي وسرعه الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط المياه.

رافق نائب المحافظ خلال جولته محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياه الجيزة، ومسؤولي الجهاز التتفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المصرية للاتصالات وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

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