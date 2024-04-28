الرئيس السيسى: إنشاء رقمنة فى مصر تحقق التقدم المطلوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 11:30 صباحاً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة استهدفت توفير التكلفة المالية التي تدفع في استضافة بياناتنا في الخارج، معلقا بالقول: "إحنا كدولة كنا من ضمن الحاجات اللى بنعملها قالوا استضافة للبيانات لا إحنا دلوقتي كنا بنودي بياناتنا تبقا موجودة بره.. ده نظام موجود في الدنيا بس قولنا نوفر التكلفة المالية".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: "بدأنا نبقا في الريادة من 2018 وإحنا بنعمل العاصمة قلنا لابد إن إحنا كل وزارة عاملة نظام خاص بيها عندها سيرفراتها في مبنى الوزارة، لما جينا عملنا الانتقال في مكان جديد ما كانش مباني جديدة يبقا شكلها كويس، لكن عملنا معايير طبقا للموجودة في العالم، وكان توجيهنا إنه يبقا معمول مراكز بيانات وقلت ما حدش هيروح يعمل مركز البيانات يبقا واحد ويبقا متصل بالحكومة ومش هيبقا نهايات طرفية فقط لانها هتبقا في مكان مؤمن تأمين كامل.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الصالات دي ما حدش مسموح يخش والناس اللى بتبقا موجودة بره الصالات دي..الكلام ده حرصنا على إنشاء رقمنة في مصر تحقق لنا التقدم المطلوب ومانبقاش متخلفين عن الآخرين باستفادة ضخمة دا لانا تصوروا لو الحكومة بتعمل بينها وبين بعضها تستطيع أن تعمل من خلال الحواسب وتبادل المعلومات مع باقى الوزارات المختلفة".