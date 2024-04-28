رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: سوق العمل يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 04:29 مساءً - أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية ودور تكنولوجيا المعلومات فى هذه الفترة، نظرا لاحتياجات سوق العمل لهذا النوع من الوظائف محليا وإقليميا ودوليا، موضحة أن الجامعة تخصصية فى علوم المستقبل، والعلوم المطلوبة حاليا ومستقبلا، لأنه فى ظل الثورة الصناعية الرابعة ونحن الآن على أبواب الثورة الصناعية الخامسة، نتحدث عن المجالات المطلوبة لسوق العمل مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، وتعلم الآلة، والأمن السيبرانى وكل هذه تخصصات مطلوبة بشدة، إضافة إلى تخصصات علوم الحاسب وهندسة البرمجيات.

وأوضحت أن الجامعة أجرت توأمة فى مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسب مع جامعة بوردو وست لافايت الأمريكية المصنفة رقم 4 عالميا فى مجال الهندسة بالتصنيفات الدولية، وتم إبرام اتفاقيتين مع هذه الجامعة منها اتفاقية تتمثل فى منح الطلاب شهادة مزدوجة فى تخصصات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسب، واتفاقية أخرى لمنح ماجستير مهنى فى الأمن السيبرانى. وذلك بالإضافة إلى توقيع شراكة مع جامعة ميناسوتا توين سيتيزالأمريكية، والتى تحتل المرتبة الأربع والثلاثين فى علوم الحاسب طبقا لتصنيف U.S. News لعام 2023 لمنح شهادة مزدوجة فى علوم الحاسب بتخصصاته المختلفة، وكذلك تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وكلية Telfer للإدارة بجامعة أوتاوا - University of Ottawa والمصنفة ضمن أفضل 1% من كليات إدارة الأعمال فى العالم لحصولها على التاج الثلاثى للاعتماد.

وأشارت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن متطلبات سوق العمل فى الوقت الحالي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى ظل التحول الرقمى الذى شهدته الدولة على كافة الأصعدة، مؤكدا أن هذه المجالات أصبحت مطلوبة بكثافة فى سوق العمل المحلى والإقليمى، لذلك نحن نعمل على أن يكون الخريج لدينا خريج دولي لديه القدرة ومؤهل بشكل كامل للعمل بشكل إحترافي سواء في سوق العمل المحلية أو الإقليمية أو الدولية.