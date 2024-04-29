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أحمد جودة - القاهرة - خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا، تلك الخطوات الأكثر بحثا علي محرك العالمي جوجل، خاصة مع إتاحة خدمة دفع فاتورة الكهرباء الشهرية والإستعلام عن الإستهلاك الشهري عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية

ويمكن للمواطنين الإستفادة من تلك الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول بسهولة، وذلك لتسديد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت وهو إحدى الطرق الحديثة التي تم الإستفادة منها نتيجة للتحول الرقمي، والتي بدأت في العديد من المناطق خلال الأعوام القليلة الماضية، وظهر التوسع بها خلال العام الجاري 2024.

نرصد لكم خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا



وفي ضوء البحث المتزايد عن، خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا، اوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يمكن للمواطنين السداد من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة الكهرباء المصرية من خلال الرابط المتاح.

2. اختر خدمة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء من القائمة المعروضة.

3. حدد المحافظة التي تقيم فيها وقم بإدخال اسم العداد ورقمه.

4. اضغط على كلمة “استعلام”، وسيتم عرض قيمة استهلاك الكهرباء.

5. اختر طريقة الدفع المناسبة من الخيارات المتاحة.



طرق سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الإنترنت

وبعد معرفة خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا يمكن استخدام عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت، وتشمل:

1. ماكينات البنك الزراعي.

2. ماكينة مصاريف.

3. تطبيق بي.

4. مكتب ضامن.

5. ماكينة أمان.

6. كذلك سداد.

7. مكتب ممكن.

حقيقة توقف انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة

وفي ضوء البحث المتزايد، عن حقيقة توقف انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الأيام المقبلة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بمناسبة احتفالات الأقباط بأعيادهم.

يأتي هذا القرار تماشيًا مع ما تم فعله خلال شهر رمضان المبارك.

توقف انقطاع الكهرباء خلال فترة الامتحانات

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، أن وزارة الكهرباء اتخذت تدابير خلال فترة الامتحانات لتجنب تخفيف الأحمال، وسيتم تنسيق جهود وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال فترة الامتحانات.

وأكد أن الهدف الرئيسي للدولة هو وقف تخفيف الأحمال الكهربائية، حيث تتمتع الشبكة الحالية بالقدرة على تلبية احتياجات مصر من الكهرباء.