أحمد جودة - القاهرة - إعلان رسمي: موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024

إعلان رسمي: موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024.. يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن الموعد الرسمي لإجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024، ما يعزز من الترقب للاستمتاع بأوقات مميزة خلال هذا العام."

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

إعلان رسمي: موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024

قرر مجلس الوزراء أن إجازة عيد العمال، من المقرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، وإجازة شم النسيم، تكون يوم الإثنين 6 من مايو 2024، وهي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال 2024

وأوضح مجلس الوزراء أنإجازة عيد العمال، تكون يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وبذلك يكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي الإجازة الأسبوعية 4 أيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

-الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.