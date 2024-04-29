كشف ملابسات واقعة مقتل تاجر خردة بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات، بإستقبالها عاطل مقيم بدائرة المركز، ومُصاب بطلق خرطوش بالبطن وتوفى متأثراً بإصابته.

بالإنتقال وبسؤال عمه "عامل ومقيم بدائرة المركز"، إتهم عاطل مقيم بدائرة المركز بإطلاق عيار نارى تجاه نجل شقيقه من "فرد محلى"، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.