منتخب مصر يطير إلى غينيا بيساو فى الرابعة عصر غد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 11:26 مساءً - تطير بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو فى الرابعة عصر غد السبت، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الغينى المقرر له الاثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

والتقى أمس المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، كما يسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم.

وخاض المنتخب الوطنى اليوم الجمعة تدريباته تحت قيادة حسام حسن على استاد القاهرة الدولى قبل السفر إلى غينيا بيساو غدا السبت.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخب مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.