عاجل- الرئيس يقرر ترقية لواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

جدة - نرمين السيد - شعار القوات المسلحة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول.





جاء ذلك بحسب نبأ عاجل بثته قناة إكسترا نيوز.

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