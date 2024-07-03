رئيس مجلس الوزراء ونوابه (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يؤدي وزراء الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وشمل التغيير الوزارى الجديد تعيين كلا من الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وهذا ما يوضحه الإنفوجراف التالي:

ويعكس التشكيل الحكومي الجديد التنوع والكفاءة المطلوبة للمرحلة المقبلة، ويضم عددا من الخبرات الوطنية محلياً ودوليا لتلبية تطلعات الشعب المصري.

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