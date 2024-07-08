وفد رفيع المستوى من التعليم العالي والجامعات المصرية يزور الجامعات الألمانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 02:29 مساءً - - الوفد المصري يشارك في مؤتمر الرؤساء الألمان للجامعات والمؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشئون الثقافية

- الوفد المصري يزور مقر المكتب الألماني للتبادل الأكاديمي (DAAD) وعدد من الجامعات الألمانية

- الجولة تهدف إلى الاطلاع على طبيعة وبيئة مجتمع الصناعة في ألمانيا

- تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والألمانية

شهدت العلاقات بين الجانب المصري ونظرائه بمختلف دول العالم تطورًا كبيرًا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ودعم الابتكار والربط بسوق العمل وتعزيز ودعم المسارات التعليمية المختلفة، وبناء المهارات المهنية للطلاب والخريجين خاصة في المجالات التكنولوجية، ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وفي هذا الإطار، غادر وفد من قيادات الوزارة والجامعات المصرية إلى ألمانيا للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات مع الجانب الألماني؛ بهدف زيادة التبادل العلمي والخبرات، وذلك بالتعاون مع سفارة الجمهورية الألمانية المتحدة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)؛ لتعزيز دور الجامعات في تأهيل الطالب لسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع العلاقات الثقافية والبعثات، بأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتكثيف جهود الربط بين القطاع ونظرائه بمختلف دول العالم، وخاصة تعزيز التعاون مع الجانب الألماني والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) أكبر الجهات المانحة في ألمانيا.

ووفقًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور بأهمية الوقوف على آخر ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الجولة، عُقد الاجتماع التنسيقي الأخير بين الجانبين المصري والألماني قبل انطلاق الجولة في يوليو الجاري، بحضور الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وممثلي سفارة الجمهورية الألمانية المتحدة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، السيدة لورينا مور، مدير المراسم بسفارة ألمانيا، والسيدة مها ويصا، مسئول الشؤون الثقافية، بالإضافة إلى السيدة فاطمة سليمان، نائب مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي وأعضاء من المكتب الفني لمساعد الوزير.

وتناول الاجتماع بحث آخر التطورات بشأن الجولة التي يشارك فيها وفد رفيع المستوى من قيادات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر؛ بهدف زيارة الجامعات الألمانية والجامعات التكنولوجية، والاطلاع على طبيعة وبيئة الصناعة هناك؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين مؤسسات التعليم المهني في مصر والجامعات التكنولوجية في ألمانيا، بالإضافة إلى مناقشة مُستجدات ملف التوظيف والربط بسوق العمل؛ لبحث المزيد من سُبل التعاون بين البلدين في هذا المجال، ذلك تنفيذًا لمبدأي الاتصال والمرجعية الدولية؛ باعتبارهما من أهم مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ويضم الوفد المصري كلا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة شادن معاوية القائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، ، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي ، والدكتورة هبة سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

وتأتي هذه الجولة في ظل تميز العلاقات الثنائية بين الجانب المصري ونظيره الألماني، حيث عُقدت على إثره سلسلة من الاجتماعات؛ لمناقشة وبحث سُبل التعاون بين البلدين بدءًا من فبراير 2024، وذلك بمشاركة لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن السفارة الألمانية والهيئة الألمانية للتبادل العلمي، حيث استعرضت الهيئة مشروعاتها وأنشطتها في مجال دعم التبادل العلمي في مصر، ثم قدمت الهيئة مقترحًا بإعداد جولة لوفد مصري رفيع المستوى لزيادة التبادل العلمي والخبرات، وتستهدف الجولة إطلاع الجانب المصري علي آخر المُستجدات في الجامعات التكنولوجية الألمانية، وبحث دور الجامعات في تأهيل الطالب لسوق العمل، على أن تشمل هذه الجولة زيارة الوفد المصري لوزارة التعليم والبحث الألمانية الاتحادية، والمشاركة في مؤتمر الرؤساء الألمان للجامعات، والمؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشؤون الثقافية، وزيارة مقر المكتب الألماني للتبادل الأكاديمي (DAAD) ولفيف من الجامعات التكنولوجية الألمانية.

ولتعزيز المشاركة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجولة، شكّل الدكتور أيمن عاشور لجنة من قيادات الوزارة للمشاركة في هذه الجولة، وخلال المُباحثات لتعزيز التعاون المشترك في هذا الملف بين الجانبين المصري والألماني، تم دعوة ممثلي الوزارة لحضور اجتماع مع السفير الألماني السيد/ فرانك هارتمان؛ لمناقشة برنامج الجولة وأهدافها، وخلال الاجتماع أكد السفير الألماني اهتمام بلاده بتعميق العلاقات المصرية الألمانية القائمة، وتمهيد الطريق للتعاون المستمر بين المشاريع الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشاريع الألمانية التعليمية المختلفة، وبالأخص مشاريع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

كما استقبل الدكتور أيمن عاشور السيد/ فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة في يونيو 2024 بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة؛ بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة سُبل التوسع في برامج التعاون بين الجانبين، ومن بينها البرامج التي تُقدمها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، وزيادة فرص تبادل أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابي، ودعم التعاون بين جامعة برلين التقنية بالجونة والهيئة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبه، أشاد السفير الألماني بالتقدم الذي حققته مصر بالتوسع في التعليم العالي، مشيرًا إلى اعتزاز بلاده الدائم بالتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي وتقديم الدعم؛ للاستفادة من خبرات الجانب الألماني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا دعم ألمانيا لمصر كوجهة تعليمية في الشرق الأوسط، وتشجيع التبادل الطلابي بين البلدين.

كما شارك الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فاعليات يوم العلم الألماني، ضمن فعاليات مؤتمر نظمته الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD بالقاهرة، في إطار مشروع مجموعات الابتكار العلمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (COSIMENA)، بحضور السيد/ فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة والسفارة الألمانية بالقاهرة والجامعات المصرية والألمانية، بالإضافة إلى الباحثين والطلاب، وخلال الاحتفال أكد الدكتور مصطفى رفعت أهمية التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن نتائج رائعة، استفاد منها الطلاب من خلال حصولهم على تعليم متميز في الجامعات الألمانية، فضلا عن إمكانية مشاركتهم في الأبحاث المُتطورة، خاصة وأن التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي أساس العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا.