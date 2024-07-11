الأولى على الجمهورية بالثانوية التجارية: «كنت معروفة وسط زمايلي بالدحيحة»

استقبلت أسرة رحمة صلاح أحمد مصطفى، الطالبة بمدرسة أسيوط التجارية بنات، والأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية التجارية، خبر نجاحها، بفرحة عارمة، وأطلقت والدتها الزغاريد.





"رحمة" الابنة الوحيدة لشقيقين غيرها، ولدت في أسرة متوسطة الحال، ولكن تسودها حالة من الرضا والسلام الدائمين.

وقالت رحمة لـ"دوت الخليج": "بعدما انتهيت من المرحلة الإعدادية فكرت في الثانوية التجارية وليست الثانوية العامة، لأني مكنتش قدها بصراحة، وخفت من صعوبة الامتحانات، أو أتعب وأذاكر وتعبي يروح على الفاضي، فضلت أدخل تجارة قسم محاسبة وبعدها أكمل في أي كلية، وبالفعل التحقت بالمدرسة التجارية ومكنتش حابة المدرسة ولا المدرسين في البداية والمدرسة دخلتنا كلنا نظام واحد أنا برضو مكنتش حاباه في الأول".

وتابعت: "فضلت الالتحاق بقسم المحاسبة رغم أن كثيرون حذروني من صعوبته، لكن هناك آخرون شجعوني على هذا القسم لأن يخلق العديد من فرص العمل في المصانع والشركات فيما بعد، وده كان دافع وحافز ليا بصراحة".

أما عن المذاكرة تقول رحمة: "كنت بذاكر على طول ومش بخلي مواد ولا بأجل واجبات، وفي نفس الوقت قررت معتمدش على حد، وكنت معروفة وسط زمايلي بالدحيحة، وواجهت عبارات تنمر كثيرة منها: "أنتي مش هتنفعي لحاجة، هتخلصي وتقعدي في البيت، أنتي فاشلة، بس كل الكلام ده كان دافع وحافز إيجابي إنى أكمل وأجتهد وأواصل وبدأت أشتغل على نفسي طبعا".

الأهل والأقارب كانوا الداعم الأساسي في حياة رحمة وطوال فترة دراستها، أوضحت: "أهلي دايمًا كانوا بيشجعوني ويقولوا لي ربنا معاكي، ويدعوا لي، حتى جاءت فترة الامتحانات، قررت الابتعاد على الأشخاص السلبيين وعدم الاستماع لهم، واكتفيت بالناس الإيجابية بس ممن يشجعوني ويحمسوني، كنت لما أقابل حد سلبي أديله طاقة إيجابية ولا أركز في كلماته السلبية".

وأضافت: "خلال فترة الامتحانات على غير العادة لم أشعر بالخوف مطلقا، كنت أفعل ما علي فعله دون كلل ولا ملل، بالعكس كنت هادئة جدًا، والدتي كانت دائما في ضهري، طول الوقت تسألني عملتي إيه وتقول لي "شدي حيلك" وهذا قمة الشعور الإيجابي الذي أحتاج إليه".

أما عن حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، تقول رحمة: "مكنتش متوقعة إني أكون من الأوائل، كنت عاوزة أجيب مجموع عالي بس عشان تعبي ومجهودي ميضعش، أول حد اتصل بيا وقالي النتيجة كان أخويا عرف من الإنترنت من خلال صديقه، مكنتش مصدقة حتى اتصال مدير المدرسة الذي أخبرني بالنتيجة".

وقال والد الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية: "رحمة دي بنتي الوحيدة أي حاجة كانت تطلبها كنت بنفذها، إذ إنه كان يراها ليلًا تذاكر وتوقعت أن تكون من أوائل المحافظة بس ربنا كرمها من وسع وطلعت الأولى على الجمهورية، وأنا فخور بيها جدا".