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أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو الدوري المصري في معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري.

وتقام مباراة واحدة فقط اليوم الإثنين، حيث يلتقي الزمالك مع نظيره إنبي على "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك وإنبي اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

يحتل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدف، ويأتي حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في المركز الثاني برصيد 14 هدف متساويًا مع فيستون ماييلي نجم بيراميدز.

وسام أبو علي، الأهلي: 18 هدف.

حسام أشرف، بلدية المحلة: 14 هدف.

فيستون ماييلي، بيراميدز: 14 هدف.

مابولولو، الاتحاد: 11 هدف.

مصطفى زيكو، زد: 11 هدف.

حسام حسن، سموحة: 11 هدف.

ياو أنور، البنك الأهلي: 11 هدف.

صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا: 11 هدف.

محمد سالم، المقاولون العرب: 10 أهداف.