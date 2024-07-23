القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها (31)...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 04:28 مساءً - إستمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، نجحت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها (31) فرد من جنسيات مختلفة بعد تعرضها لعطل فنى على مسافة (130) ميلاً بحرياً من السلوم .

حيث ورد بلاغ بإكتشاف مركب بها عطل بالماكينات تنقل أفراد لغرض الهجرة غير الشرعية ، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة للمركب ، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدات الإنقاذ المجهزة بجميع الإحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب .

وتمكنت الوحدات البحرية من إنقاذ عدد (30) فرد بينهم (5) فى حالة حرجة بالإضافة إلى إنتشال فرد متوفى ، وتم تسليم الأفراد إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .