وزير الإسكان يستعرض مقترحات شركات التسويق العقاري لتسويق المشروعات السكنية بالمدن الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 04:29 مساءً -

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صباح اليوم، عدة اجتماعات لاستعراض مقترحات شركات التسويق العقاري، لتسويق المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب أكرم سعد، والمحاسب محمد رجائى، مساعدى نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب الوزير.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة وضع خطط احترافية لتسويق الوحدات السكنية، وتدشين حملات ترويجية على أعلى مستوى، ووضع توقيتات زمنية محددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعظيم العوائد المالية، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة تعمل على توفير السكن اللائق والمناسب لمختلف شرائح المجتمع، ولدينا حاليا عدد من الوحدات سيتم طرحها تباعا.