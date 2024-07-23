حفل "كاسيت 90" يجمع نجوم التسعينيات فى مهرجان العلمين 1 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 04:29 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية عن حفل "كاسيت 90" الذى يحييه نجوم التسعينيات حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، وخالد عجاج، وهشام عباس يوم الخميس 1 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات المهرجان.

وروج المهرجان للحفل، من خلال نشر بوستر يجمع نجوم التسعينيات عبر "إنستجرام"، معلقا عليه: "فاكر شريط الكاسيت وإحساسك وإنت بتسمع أول أغنية في الألبوم؟، مهرجان العلمين الجديدة 2024، بيقدم حفلة هترجع لجيل التسعينيات أحلى ذكرياته".

وتابع: "90's Castle حفلة هيكون فيها أصوات بتخلي قلبنا يدق ويرجعنا لأجمل الأوقات، (حميد الشاعري، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، خالد عجاج، هشام عباس)، جاهز لحفلة مليانة موسيقى جميلة وفرحة وذكريات".

كاسيت 90

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.