ناقد فنى لـ"قناة الحياة": تنوع البرنامج والموسيقى بمهرجان العلمين يخدم كل الفئات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 10:29 مساءً - قال الناقد الفنى مصطفى حمدى، البرنامج الموسيقى بمهرجان العلمين يتميز بتنوع كبير ما بين الحفلات الموسيقية من موسيقى طربية وغناء شرقى، وحفلات لأهم مطربين البوب والتجارب الموسيقى المختلفة لفرق "بلاك تيما" و"كاريوكى" و "مسار إجبار" ورجوع فرقة "المصريين" لتقديم عروضها.

وأضاف مصطفى حمدى خلال مداخلة لبرنامج "الحياة فى العلمين" المذاع على قناة الحياة، أن المهرجان يشهد حالة من التنوع الكبير وهذا التنوع فى مجال الموسيقى يخدم كل الفئات ويعبر عن جميع الأذواق.

تابع مصطفى حمدى، تشرفت بأن كتبت مذكرات الموسيقار هانى شنودة، وكنت قريب من تاريخ فرقة المصريين، وهو صاحب الخطوة الاولى فى ظهور ما يسمى بالأغنية المصرية الحديثة، ووجوده فى المهرجان نقطة مهمة، بالإضافة للفرق المختلفة.

وأكد مصطفى حمدى أن المهرجان ضم أسماء كبيرة من الفنانين وهى توليفة موسيقية مهمة، وحفلة عمرو دياب ستكون الأعلى حضورا فى المهرجان، والكينج محمد منير علامة مميزة فى افتتاح المهرجان، ووجودهم فى المهرجان خطوة مهمة واختيار موفق".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.