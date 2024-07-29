أحمد المسلمانى عبر قناة "الحياة": إسرائيل أكبر دولة تلقت مساعدات أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 10:29 مساءً - قال الإعلامى أحمد المسلمانى، إن إسرائيل تلقت أكبر مساعدات أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا أنه في عام 1938 كان حقل الزهران شرق السعودية هو اول حقل بترول وأصبح الأكبر في العالم وقتها، وكان الحفر لصالح ولاية كاليفورنيا الأمريكية ثم ظهر الدور الكبير للنفط في العالم واعتماد التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعات العسكرية على النفط في القرن العشرين وبدأ الاهتمام الأمريكي بالمنطقة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، عبر قناة "الحياة"، أنه خلال الحرب العالمية الأولى انتهت على معسكري الشرق والغرب، وأصبح العالم في صراع، والشرق الأوسط بين المعسكرين وزادت أهميته وأهمية الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن أمريكا وجدت أهمية أن يكون لها تحالفات في المنطقة، وكان لها تحالف مع إيران وتغيرات، ورأت أمريكا أنها لا بد أن تتواجد في الشرق الأوسط وقررت إنشاء تحالفات في المنطقة.

ولفت إلى أن الفكرة الأساسية التي اتجه إليها قادة أمريكا وبريطانيا والغرب هو دعم إنشاء وبقاء وقوة إسرائيل، لتكون قاعدة أساسية في المنطقة، وتكون حليف استراتيجي غير متغير فلا علاقة له بالدين أو الثقافة أو التقاليد، ويكون التحالف معها جوهري، ويمكن الاعتماد عليها، موضحا أن إسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية أخذت أكبر مساعدات لها على الإطلاق من حزمة المساعدات الأمريكية.