لكل المصريين.. كواليس الفيلم الرسمي لمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 10:33 مساءً - طرحت شركة +Ds فيلما قصيرا عن مدينة العلمين الجديدة، وهو الفيلم الذي يبرز جمال معالم مدينة العلمين الجديدة، وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وأن هذه المدينة العالمية لكل المصريين بمختلف فئاتهم العمرية ومستوياتهم الاجتماعية، خاصة أنها مدينة تعمل طوال السنة وفي نفس الوقت أسعار فعاليات مهرجان العلمين في متناول الجميع رغم كونها مدينة عالمية.
ويرصد الفيلم رحلة شباب إلى مدينة العلمين الجديدة والاستمتاع بالشاطئ المجاني الذي خصصته الشركة المتحدة بالمجان للجمهور، مستخدمين خطوط أتوبيس السوبر جيت التي تسهل عملية سفر الجمهور وزوار مدينة ومهرجان العلمين الجديدة.
والمؤلف هو محمد عدلي، صاحب يحيى وكنوز والعديد من الأعمال الناجحة للشركة المتحدة، والمخرج أحمد فايز، أحد مبدعي الشركة المتحدة وصاحب العديد من الأعمال الناجحة، والتمثيل لمجموعة من الوجوه الجديدة التي تكفل الشركة لها الفرص ضمن المواهب التي تتبناها
الفيلم يستهدف التنمية في العلمين ودور المهرجان في دعم المسار التنموي للدولة والإتاحة للجميع ولكل الطبقات الاجتماعية ولكل الأعمار، عملًا بمشروع بناء الإنسان الذي تتبناه الدولة المصرية خلف قيادتها السياسية.