نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد غلق باب حجز مشروع فالي تاورز: خطوات التقديم وتفاصيل الوحدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد غلق باب الحجز لمشروع "فالي تاورز" السكني في حدائق أكتوبر.

تم فتح باب الحجز للمشروع في 30 يونيو 2024، ومن المقرر أن يستمر حتى 29 أغسطس 2024، وفقًا لكراسة الشروط.

طريقة حجز الوحدات السكنية في مشروع فالي تاورز

لراغبي الحجز في مشروع "فالي تاورز"، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني: يمكن الدخول على موقع وزارة الإسكان من هنا لبدء عملية التسجيل والحجز.

استعراض كراسة الشروط: يُنصح بالاطلاع على كراسة الشروط المتاحة على الموقع، وطباعتها إذا لزم الأمر، لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع وتقديم الطلب.

إنشاء حساب جديد: يجب على المتقدمين إنشاء حساب جديد على بوابة "مسكن" إذا لم يكونوا قد سجلوا مسبقًا، وذلك لاستيفاء البيانات المطلوبة.

إدخال البيانات الأساسية:

الرقم القومي والاسم المذكور في البطاقة (إلزامي).

والاسم المذكور في البطاقة (إلزامي). البريد الإلكتروني : يجب إدخاله حيث سيكون الوسيلة الرئيسية للتواصل مع الهيئة (إلزامي).

: يجب إدخاله حيث سيكون الوسيلة الرئيسية للتواصل مع الهيئة (إلزامي). رقم المحمول : ضروري للتواصل مع المتقدم (إلزامي).

: ضروري للتواصل مع المتقدم (إلزامي). محافظة محل الإقامة والعنوان الحالي للمراسلات الرسمية (إلزامي).

والعنوان الحالي للمراسلات الرسمية (إلزامي). الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة (إذا كان متزوجًا).

تحميل المستندات: يجب تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر).

إنشاء كلمة مرور: لضمان أمان الحساب.

تسجيل الحساب: بعد إدخال جميع البيانات وإنشاء كلمة مرور، يجب تسجيل الحساب.

اختيار المدينة والمشروع: تحديد مدينة "حدائق أكتوبر" ومشروع "فالي تاورز" عند التسجيل.

تفاصيل مشروع فالي تاورز

عدد الوحدات : يشمل المشروع 984 شقة سكنية فاخرة.

: يشمل المشروع 984 شقة سكنية فاخرة. الموقع : تطل الوحدات على أهرامات الجيزة، مما يضفي طابعًا فريدًا على المشروع.

: تطل الوحدات على أهرامات الجيزة، مما يضفي طابعًا فريدًا على المشروع. مساحات الشقق : تتراوح مساحتها من 96 إلى 101 متر مربع.

: تتراوح مساحتها من 96 إلى 101 متر مربع. خيارات السداد: يمكن للمواطنين اختيار مدة سداد تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات.

أهمية المشروع

يُعد مشروع فالي تاورز من المشاريع السكنية المتميزة التي تقدمها وزارة الإسكان، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية بإطلالات مميزة، مما يجعله خيارًا جذابًا للراغبين في الاستقرار في منطقة ذات موقع متميز.