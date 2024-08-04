وزير الخارجية الأردني يزور طهران اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يتوجه وزير الخارجية الأردني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة بعد اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يقوم بزيارة إيران، اليوم الأحد، حيث سينقل رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وسيجري الصفدي خلال الزيارة محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني.

واحتدم التوتر بالمنطقة عقب اغتيال هنية يوم الأربعاء الماضي غداة غارة إسرائيلية على بيروت أدت إلى مقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران، وفقا لرويترز.

واتهمت كلا من حماس وإيران عدوتهما إسرائيل بتنفيذ اغتيال هنية وتوعدتا بالرد. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن قتل هنية ولم تنفها.

وتأتي زيارة الصفدي لإيران في أعقاب اتصالات دبلوماسية مستمرة من قبل الولايات المتحدة وشركائها بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر أمس السبت لمنع المزيد من التصعيد على صعيد المنطقة.

وتسعى إيران والأردن إلى تحسين علاقاتهما في أعقاب التوتر الأخير المتعلق باتهام عمان لفصائل متحالفة مع إيران في سوريا بتهريب المخدرات إلى البلاد وإعلان الأردن مشاركته في اعتراض أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل في أبريل الماضي.