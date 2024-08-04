نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوائل الثانوية العامة 2024.. الفتيات يتصدرن على البنين في القائمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوائل الثانوية العامة 2024، حالة من الترقب يعيشها طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، بالشعبتين الأدبية والعلمية " علمي علوم - علمي رياضة"، لإعلان نتيجة الثانوية العامة، المقرر أن يتم ظهورها بعد غد الثلاثاء بمؤتمر صحفيا، لإعلان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم كافه تفاصيل النتيجة وأوائل الثانوية العامة.

في ذات السياق، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الانتهاء من تحديد قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بالشعب الثلاثة الأدبية والعلمي علوم والعلمي رياضة والإعلان عنها من قبل الوزارة خلال الساعات القادمة.

وأشارت المصادر، إلى أن الفتيات تصدرن عن البنين في قائمة أوائل الثانوية العامة 2024، لافتين إلى أن القائمة تتجاوز 33 طالب وطالبة هذا العام.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٦ أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.