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أحمد جودة - القاهرة -

تأهلت المغربية نورة النادي إلى نصف نهائي سباق 400 متر حواجز في ألعاب القوى ضمن أولمبياد باريس 2024، اليوم الأحد.

وحلت العداءة المغربية نورة النادي في المركز الثاني خلال الجولة الخامسة من تصفيات سياق 400 ميتر حواجز في أولمبياد باريس اليوم الأحد بتسجيلها 55.26 ثانية.

المغربية نورة النادي تبلغ نصف نهائي 400 متر حواجز



وقالت النادي: "فخورة للغاية باحتلال المركز الثاني، خلف البطلة الأولمبية الأمريكية سيدني ماكلولن-ليفرون، هذا شرف لي بكل تأكيد".

وأضافت "أطمح لتحقيق إنجاز باسم بلدي، وإن شاء الله سأخوض الدور قبل النهائي باستراتيجية مختلفة".

وأوضحت: "لقد تأثرت استعداداتي بعد تعرضي للإصابة في بداية العام، لكن الحمد الله تجاوزت الإصابة وبلغت الدور قبل النهائي لسباق 400 متر موانع، وأتمنى تمثيل بلادي في نهائي السباق".

