السفيرة منى عمر: القومي للمرأة يدعم السيدات اقتصاديا ويساعدهن بتسويق وعرض منتجاتهن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 07:40 مساءً - ‎قالت السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية إن المجلس له دور مهم في دعم السيدات من مختلف المحافظات ورائدات الأعمال.

وأوضحت السفيرة منى عمر أن المجلس القومي للمرأة يعمل على تمكين السيدات اقتصاديا ومساعدتهن في التسويق وعرض منتجاتهن.

جاء ذلك في تصريحات لها في معرض المجلس القومي للمرأة المقام على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة يشارك في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، حيث شاركت السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين في الخارج (النسخة الخامسة تحت شعار "من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا") الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج على مدار يومي ٤-٥ أغسطس ٢٠٢٤.