مورينيو يستهدف ضم نجم برشلونة إلى فنربخشة

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي، في استقطاب أحد لاعبي برشلونة إلى صفوف فريقه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مورينيو يريد ضم جوندوجان إلى فنربخشة

يضع مورينيو، عينه على التركي إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة، من أجل دعم الفريق التركي استعدادًا للموسم المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن مورينيو يحث مسؤولي فنربخشة على التعاقد مع جوندوجان هذا الصيف.

وانضم جوندوجان إلى برشلونة في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي، وعقده مستمر مع البارسا حتى يونيو 2025، مع وجود خيار للتجديد لموسم إضافي.

وخاض جوندوجان 51 مباراة مع فريق برشلونة، بكافة البطولات، وسجل اللاعب التركي 5 أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة لزملائه.