نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيش مهر ولا مؤخر.. عبير صبري تكشف تفاصيل زواجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة عبير صبري خلال لقائها في برنامج «تابوو»، الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، عن تفاصيل زواجها من المحامي أيمن البياع.

عبير صبري تكشف تفاصيل زواجها

قالت عبير صبري: «اتجوزت رسمي في السفارة الرسمية في دبي، ومفيش مهر ولا مؤخر، كتبنا في عقد الزواج مصحف ومفيش مؤخر، لأن الناس لما بتسيب بعض مبتكونش الفلوس أهم حاجة، لو أنا زعلانة مش هيبقى فارق معايا الفلوس».

أحدث أعمال عبير صبري

ومن ناحية أخرى، انضمت الفنانة عبير صبري لأسرة مسلسل "زمالك بولاق"، والعمل من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة عن بداية التصوير، استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات الأوف سيزون.

وايضا تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "اتنين × واحد"، الذي انطلق تصويره بعد شهر رمضان المبارك، الفيلم من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم.

آخر أعمال الفنانة عبير صبري في السينما

وكان آخر أعمال الفنانة عبير صبري الفنية، هي مشاركتها في فيلم «ليلة العيد»، بطولة الفنانة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنا، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، تدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة على النيل، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها.

آخر أعمال عبير صبري في الدراما

وأيضا آخر أعمالها في الدراما هو مسلسل "حدوتة منسية "من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

