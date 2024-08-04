نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تنتهي كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالقطاعات الأربعة في "القاهرة، الاسكندرية، المنصورة، اسيوط" من تحديد أوائل الجمهورية بنتيجة الثانوية العامة 2024، غدا الاثنين.

ويعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتيجة كاملة مساء غدا الاثنين.

يعقدو محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٦ أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.