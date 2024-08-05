حسام عبد الغفار: المبادرات الرئاسية تدعم صحة المواطن فى مختلف مراحل حياته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:36 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسُكان، إن الدولة المصرية ووزارة الصحة تدعم صحة المواطن في مختلف مراحل حياته، إذ تقدم العديد من المبادرات التي تضمن بناء أسرة سليمة من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص المقبلين على الزواج والتي تشمل الرجل والمرأة بما فيها من كشوفات سواء بدنية أو تحاليل أو مشورة نفسية وأسرية.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هبة حسين ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «المرأة عندما تدخل في مرحلة الحمل، تنتقل إلى المباردة الرئاسية لصحة الأم والجنين، والتي تكون متابعة دورية طوال فترة الحمل».