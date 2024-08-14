نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن 4 حلول لسد عجز المعلمين بداية من العام الدراسي 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة لحل مشكلة سد العجز في المعلمين بالتخصصات المختلفة بداية من العام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث تضمنت الخطة 4 حلول لكيفية سد العجز في أعداد المعلمين.

١.استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعين 30 ألف معلم سنويا.

٢.تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024م.

٣.التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية من حيث أنصبة الحصص للمادة والمعلم، توجيه الإدارات لضبط معدلات الأنصبة للمعلمين والمواد بما يحقق تفادي هدر الأنصبة.

٤.الاستعانة بالخرجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن. .