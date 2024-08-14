نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة العسكرية السعودية – المصرية تعقد اجتماعها العاشر بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة العسكرية السعودية - المصرية أمس، اجتماعها العاشر برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية الفريق أحمد فتحي خليفة، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي والعسكري، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.