نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنيتنا في كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق نابولي أمام نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الخميس.

ويلتقي فريق نابولي مع نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك.

وتنقل أحداث مباراة فريق نابولي أمام نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الخميس عبر شاشة قنوات أبو ظبي الرياضية وترددها كالاتي:-

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات

قم بضبط أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

قم بضبط القمر الصناعي: نايل سات.

قم بضبط التردد: 12091.

قم بضبط الاستقطاب: أفقي.

قم بضبط معدل الترميز: 27500.

قم بكتابة معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD

قم بضبط أسم القناة: أبوظبي الرياضية 2.

قم بضبط القمر الصناعي: النايل سات.

قم بضبط التردد: 12226.

قم بضبط الاستقطاب: أفقي.

قم بضبط معدل الترميز: 27500.

قم بضبط معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و4 على نايل سات

قم بضبط أسم القنوات: أبو ظبي الرياضية 3 و4.

قم بضبط القمر الصناعي: نايل سات.

قم بضبط التردد: 12467.

قم بضبط الاستقطاب: أفقي.

قم بضبط معدل الترميز: 27500.

قم بضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.