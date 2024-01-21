نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في الليجا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
ويدخل برشلونة هذه المباراة وفي رصيده 41 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يمتلك ريال بيتيس 31 نقطة في المركز التاسع.
تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في الليجا
وإليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني:-
قناة beIN Sports French 1 HD
Astra 19.2°E – 12168 V 29700
قناة DAZN 1 Bar HD Germany
Astra 19.2°E – 11171 H 22000
قناة LaLiga TV Bar HD
Astra 19.2°E – 10729 V 22000
قناة Eleven Sports 1 Belgium
Astra 19.2°E – 12515 H 22000
قناة Gol TV Spain
Astra 19.2°E – 10758 V 22000
قناة Movistar LaLiga HD
Astra 19.2°E – 10818 V 22000
Astra 19.2°E – 10876 V 22000
قناة Movistar LaLiga 1 HD
Astra 19.2°E – 10729 V 22000