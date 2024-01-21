نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل برشلونة هذه المباراة وفي رصيده 41 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يمتلك ريال بيتيس 31 نقطة في المركز التاسع.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في الليجا

وإليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني:-

قناة beIN Sports French 1 HD

Astra 19.2°E – 12168 V 29700

قناة DAZN 1 Bar HD Germany

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

قناة LaLiga TV Bar HD

Astra 19.2°E – 10729 V 22000

قناة Eleven Sports 1 Belgium

Astra 19.2°E – 12515 H 22000

قناة Gol TV Spain

Astra 19.2°E – 10758 V 22000

قناة Movistar LaLiga HD

Astra 19.2°E – 10818 V 22000

Astra 19.2°E – 10876 V 22000

قناة Movistar LaLiga 1 HD

Astra 19.2°E – 10729 V 22000