نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد قيرغيزستان اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية والآسيوية بكل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية مع نظيره منتخب قيرغيزستان اليوم الأحد الموافق 21/1/2024 في لقاء هام بينهم بستاد أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2023.

توقيت مباراة السعودية ضد قيرغيزستان

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وقيرغيزستان مساء الأحد في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي بتعليق المعلق الشهير عصام الشوالي.

ترتيب مجموعة السعودية وقيرغيزستان

1- تايلاند 3 نقاط

2- السعودية 3 نقاط

3- عمان دون نقاط

4-قيرغيزستان دون نقاط

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان

قناة الكأس extra 1،2 - قناة الرابعة

تشكيل السعودية أمام قيرغيزستان

حراسة المرمى: الكسار

خط الدفاع: سعود، حسان، البليهي، لاجامي، ناصر.

خط الوسط: الخيبري، سامي، كنو.

خط الهجوم: صالح، سالم الدوسري.