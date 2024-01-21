نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد قيرغيزستان اليوم الاحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية والآسيوية بكل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية مع نظيره منتخب قيرغيزستان اليوم الأحد الموافق 21/1/2024 في لقاء هام بينهم بستاد أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2023.
توقيت مباراة السعودية ضد قيرغيزستان
وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وقيرغيزستان مساء الأحد في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي بتعليق المعلق الشهير عصام الشوالي.
ترتيب مجموعة السعودية وقيرغيزستان
1- تايلاند 3 نقاط
2- السعودية 3 نقاط
3- عمان دون نقاط
4-قيرغيزستان دون نقاط
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان
قناة الكأس extra 1،2 - قناة الرابعة
تشكيل السعودية أمام قيرغيزستان
حراسة المرمى: الكسار
خط الدفاع: سعود، حسان، البليهي، لاجامي، ناصر.
خط الوسط: الخيبري، سامي، كنو.
خط الهجوم: صالح، سالم الدوسري.