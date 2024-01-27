New أضبط تلفازك على أحدث قنوات الكرتون المتحركة Kids cartoon على القمر الصناعي Nile Sat بجودة عالية HD

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رياض - احمد صلاح - بدأت إجازة منتصف العام الدراسي في بعض البلدان العربية وخاصا مصر، حيث يعشق الصغار والكبار متابعة أفلام الكرتون المتحركة دوما وعندما تأتي الإجازات يزداد البحث سريعا عند القنوات الخاصة بالطفل وعن أحدث الترددات لأشهر القنوات التي يفضلها الجميع متابعتها، بواسطة موقعنا موقع الإخباردوت الخليج سوف نقدم لكم أجدد الترددات.

يعشق صغار السن متابعة بعض قنوات الكرتون حيث إنهم يقدمون محتوي تعليمي بسيطا لهم يمهدهم قبل الدخول للدراسة مثل نطق الأحرف الإنجليزية بطريقة صحيحة مع استخدام الرسوم المتحركة بتكرار الحرف أو الاسم أكثر من مرة مع ظهور شكله بالرسوم المتحركة، فقد ينتظر بعض الأطفال الفواصل الإعلانية كي يرددوا معاها الأغاني التعليمي، تابعوا المقال حتى النهاية لمعرفة المزيد من المعلومات.

أضبط تردد قنوات الأطفال 2024

يجب على الآباء البحث عن تردد القنوات التي تفيد أبنائهم من بتقديم معلومات وإرشادات تناسب مجتمعنا وديننا، والتي توفير لهم ترفيه وتعليم ملائمين للأطفال، فقامت بعض القنوات بتغير ترددها لكي تحسن جودة المشاهدة والصوت أيضا، وسوف نقدم لكم في الأسفل كيف يمكنكم ضبط التردد بطريقة صحيحة وسريعة.

كيفية ضبط تردد قنوات الأطفال

في البداية سوف نقدم لكم أسهل الطرق المتبعة من أجل تنزيل تردد قنوات الأطفال 2024، والطريقة كالتالي:

أولاً : قم بالضغط مباشرا على أيقونة “Menu” أو “القائمة” الموجودة في ريموت الريسيفر.

ثانياً : ومن ثم اضغط على زر “البحث عن القنوات”.

ثالثاً: ادخل جميع البيانات الخاصة بالقناة من حيث التردد الاستقطاب…. وإلخ إلى آخره.

رابعاً : يجب تحديد أيضًا القمر الصناعي على “نايل سات”.

خامساً : قم بالتأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخاله ومن ثم اضغط على زر “Start” أو “بدء”.

سادساً : وأخيرا انتظر حتى النهاية لكي يكتمل البحث، ومن ثم انقل القناة في مكان آخر حسب رغبتك.

قناة براعم:

التردد: 11564.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

قناة طيور الجنة :

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

قناة ماجد :

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

قناة سبيستون:

التردد : 11277.

الاستقطاب : عمودي V.

معدل الترميز : 27500.



